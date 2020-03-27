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Bakan Koca: "Son 24 saatte 17 hastamız hayatını kaybetti.
6 saat önce
Bakan Koca: "Son 24 saatte 17 hastamız hayatını kaybetti.
Bakan Koca: "Son 24 saatte 17 hastamız hayatını kaybetti. 344 kişi yoğun bakımda. 42 hastamız ise iyileşerek taburcu edildi." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 07:51 Kaynak: İHA
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