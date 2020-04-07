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Bakan Koca: "Son 24 saatte 76 vatandaşımız hayatını kaybetti"
6 saat önce
Bakan Koca: "Son 24 saatte 76 vatandaşımız hayatını kaybetti.
Bakan Koca: "Son 24 saatte 76 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin sayısı 725 oldu. 20 bin 23 test yapıldı, 3 bin 892 vaka tespit edildi."
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 08:05 Kaynak: İHA
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