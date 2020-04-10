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Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e...
6 saat önce
Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı.
Bakan Koca: "Son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 747, vefat sayısı 98 oldu, toplam vefat sayısı 1006'e ulaştı."
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 07:50 Kaynak: AA
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