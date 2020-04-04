Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3... - Son Dakika

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Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3...
6 saat önce
Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3 bin 13 olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3 bin 13 olduğunu açıkladı. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 302 olarak açıklandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:30 Kaynak: İHA
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