Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3... - Son Dakika

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Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3...
6 saat önce
Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3 bin 13 olduğunu açıkladı.
Bakan Koca, son 24 saatte vefat sayısının 76 olduğunu, test sayısının 19 bin 664, vaka sayısının 3 bin 13 olduğunu açıkladı. Bugün iyileşen hasta sayısı ise 302 olarak açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 08:32 Kaynak: İHA
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