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Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır,...
6 saat önce
Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:00 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Son 29 vakanın tamamı doğrudan veye dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3'ü umreden döndü." - ANKARA
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