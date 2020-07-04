BAKAN KOCA: SON GÜNLERDE GÖSTERGELERİMİZ TEDİRGİNLİĞİMİZİ ARTIRMAKTADIR - Son Dakika

BAKAN KOCA: SON GÜNLERDE GÖSTERGELERİMİZ TEDİRGİNLİĞİMİZİ ARTIRMAKTADIR

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşti.

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleşti. Törene Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca da katıldı.

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Törende konuşma yapan Koca, "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım" dedi.

Bin 105 hasta, 153 yoğun bakım yatağı kapasitesiyle, İstanbul'un en büyük hastanelerinden biri olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi açılış töreni bugün gerçekleşti. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Ak Parti İl Başkanı Bayram Şenocak da katıldı. Toplam poliklinik sayısı 250 olan hastanede, 45 de ameliyathane bulunuyor.

DEPREM ANINDA BİLE HİZMET KESİNTİYE UĞRAMAYACAK

Hastanede deprem anında bile hizmetin kesintiye uğramayacağını vurgulayan Koca, "Halen tüm insanlığın mücadele ettiği Kovid-19 pandemisi, dünyaya çok şey öğretti. Sağlığa yapılan yatırımların ne kadar yerinde olduğunu ve sağlık yatırımlarının neden kalkınmanın merkezinde olması gerektiğini her zamankinden daha fazla gösterdi. Güçlü bir sağlık sistemi, gelişmiş bir alt yapı ve fedakarlıktan kaçınmayan yetkin bir sağlık ordusu, böyle zamanlarda toplumun ihtiyaç duyduğu en önemli unsurlar olmaktadır. İstanbul son dönemde birer birer açılışını yaptığımız yüksek teknolojili hastanelerimizle, sağlık hizmetlerinde kamu hastaneleri açısından yeni bir döneme girecektir. Sismik izolatörlerle güçlendirilmiş olan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi de deprem anında bile hizmeti kesintiye uğramayacak şekilde inşa edilen bu hastanelerimizden birisidir" şeklinde konuştu.

TAM TEŞEKKÜLLÜ 45 AMELİYATHANE HİZMET VERECEK

Hastanenin yeni binasının 2 bölüm halinde, 4 bloktan oluştuğunu ifade eden Koca, "Binanın oturma alanı 55.000 m2. 826 araçlık kapalı otoparkı mevcut. 302.000 m2 kapalı alanda 153'ü yoğun bakım olmak üzere, 1105 yataklı. Tam teşekküllü 45 ameliyathane hizmet verecek. İçinde bulunduğumuz günler, tüm dünyanın ortak bir kaygıda birleştiği ender bir zamana şahitlik ediyor" ifadelerini kullandı.

"SON GÜNLERDE GÖSTERGELERİMİZ TEDİRGİNLİĞİMİZİ ARTIRMAKTADIR"

Konuşmasında "Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır" ifadelerine yer veren Koca, şöyle devam etti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadelede ülkemiz tüm dünyaya örnek bir başarı sağladı. Ancak tehlike henüz geçmiş değil, son vakaya kadar ülkemiz de, vatandaşlarımız da bu riskin altında. Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır. Vatandaşlarımızdan beklentimiz, normalleşme döneminde tedbirlere daha bir hassasiyetle uymalarıdır. Tehdidin karşısına tedbiri koyalım. Kısaca Temizlik-Maske-Mesafe diye özetlediğimiz tedbirlere ısrarla ve sebatla uyalım."

"HASTANEMİZDE 166 SAĞLIK PERSONELİ BU HASTALIKTAN MUSTARİP OLDU"

Bütün vatandaşların risk altında olmasına rağmen, mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları herkesten daha fazla bu riski taşıdığını söyleyen Koca, "Bu yüzden başta doktorlar olmak üzere sağlık çalışanlarımızdan yitirdiklerimiz oldu. Bugün açılış törenini teşrif ettiğiniz hastanemiz de pandemi hastanesi olarak hızla hizmete aldığımız tesislerimizden biri. Hastanemizde çalışan sağlık personelimizin 166'sı ise hastalara hizmet verirken bu hastalıktan mustarip oldu. Bu konudaki en büyük tesellimiz bu kurumda sağlık personelimizden can kaybı olmamasıdır. Bu vesile ile başta hocalarımız olmak üzere, görevi başında yitirdiğimiz sağlık personelimizi minnetle, rahmetle yad ediyorum. Bugün yeni binasını hizmete aldığımız Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, adıyla bize yakın tarihimizin içimizde burukluk bırakan sayfalarını da hatırlatmaktadır" dedi.

- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Şehir Hastanesi, Lütfi Kırdar, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 15:22 Kaynak: DHA

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