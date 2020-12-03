Adana, Samsun ve Ordu'da son iki haftada vaka sayısının %100 arttığını söyleyen Bakan Koca uyardı: Sınavımız devam ediyor - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; İzmir, Adana, Samsun, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Konya İl Sağlık Müdürleriyle görüştü. Görüşmede, bu kentlerdeki koronavirüs salgınının seyri değerlendirildi.

ADANA, SAMSUN VE ORDU'DA VAKALAR YÜZDE 100 ARTI

Bakan Koca, Twitter hesabından 7 kente ait son iki haftalık verileri de paylaştı: "Son iki haftada İzmir ve Konya'da %50 vaka artışı; Adana, Samsun ve Ordu'da %100 vaka artışı var"

"SAĞLIK PERSONELİMİZ BÜYÜK YÜKÜN ALTINDA"

Koca ayrıca sağlık çalışanlarının fedakarlıklarına da dikkat çekerek, "Başta İzmir, Adana ve Samsun olmak üzere bu illerimizde hastanelerimiz ve sağlık personelimiz büyük bir yükün altında. Salgınla mücadelede fedakarlık sınavımız devam ediyor" dedi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

2 Aralık tarihinde açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 690 semptomatik olmak üzere toplam 31 bin 923 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 193 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bin 129'a, toplam hasta sayısı ise 513 bin 656'ya yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 4821 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4821 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 414 bin 141'e yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 956 bin 228, ağır hasta sayısı ise 5502 yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.