Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronvirüse ilişkin 18 Nisan 2020 tarihli son verileri açıkladı. Buna göre son 24 saatte korona virüs nedeniyle 121 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı ise bin 890'a yükseldi. Açıklamaya göre bugün 40 bin 520 test yapılırken, 3 bin 783 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 82 bin 329 olurken, bugün iyileşen 1822 kişiyle birlikte toplam 10 bin 453 kişi sağlığına kavuştu. Toplam entübe hastası bin 54 kişi yoğun bakım hastası ise bin 894 oldu. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, şifa bulan hasta sayının 10 binin üzerine çıktığını ifade etti. Tedavide önemli üstünlüklerimizin olduğunu belirten Bakan Koca, "Artan test sayımıza rağmen yeni eklenen vaka sayısında düşüş var. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım" ifadelerine yer verdi.

(İHA)