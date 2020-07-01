Bakan Koca soruları cevapladı - Son Dakika

Bakan Koca soruları cevapladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde artış olduğunu bütün tedbirleri aldığımızı ve yakın takipte olduğumuzu, bahsedilen şekliyle...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA -Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: " Cizre ve Şırnak özelinde vaka sayılarımızın arttığını komşu ülke nedeniyle ortalamanın üzerinde artış olduğunu bütün tedbirleri aldığımızı ve yakın takipte olduğumuzu, bahsedilen şekliyle bir sorun olmadığını söyleyebilirim."
Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 21:04 Kaynak: AA
Son Dakika 00:53 Son ankette DEVA Partisi sürprizi! Ali Babacan oylarını ikiye katladı 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:08 "Hoca" lakaplı öğretmen, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 16:18 Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları 15:41 Sevgilisi Ozan Güven tarafından darp edildiğini söyleyen Deniz Bulutsuz: Canıma kastetti, ağır şiddet gördüm 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:32 Erol Evgin'in yıllar önce klip çekiminde kadın çorabı giymesi gündem oldu 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı 14:02 Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi 13:49 Son Dakika: CHP'nin Meclis Başkanı adayı Haluk Koç oldu 12:40 Lionel Messi, 700 gole ulaşan tarihteki 7. futbolcu oldu 12:39 Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı