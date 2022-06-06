Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı! - Son Dakika
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Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı!

06.06.2022 09:20

Siirt'te bir hastanede doktora şiddet uyguladığı için gözaltına alınan ve yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporu olan hasta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konu hakkında yaptığı açıklamada, "Şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur." ifadelerini kullandı.

Dün gece Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen M.T, kendisini muayene ederek kan tahlili yaptırmasını ve röntgen çektirmesini isteyen Dr. Vedat Oran'ı, tüm vücut röntgeni çektirmesini istemediği iddiasıyla darbetti.

YÜZDE 67 ZİHİNSEL ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

"Beyaz kod" verilen olayda M.T, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.T'nin yüzde 67 akli dengesinin yerinde olmadığına dair raporunun bulunduğu öğrenildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.T, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan saldırı anında yaşananlar hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, hastanede yaşanan saldırıyı koridordan duyanların hızla odaya girmesi ve saldırganın odadan dışarıya çıkarılması yer alıyor.

BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, Kurtalan'daki şiddet olayı sebebiyle Cumhuriyet Başsavcılığının verdiği karardan yanlış sonuçlar çıkarılmaması, kararın saygıyla karşılanması gerektiğini bildirdi. "Olayın adli mercilere intikalinde şüphelinin yüzde 67 engelli olduğu anlaşıldı. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının sebebi budur." ifadelerini kullanan Koca, Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmayı titizlikle yürüttüğünü belirtti.

"YASAYA GÜVEN TAM OLMALIDIR"

Bakan Koca, şunları kaydetti: "Şüpheli, TCK'nin 32 maddesi kapsamında gerekli raporun alınması için Siirt Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Rapor yarın tanzim edilerek, hukuki süreç yürütülecek. Yasaya güven tam olmalı."

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Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı! - Son Dakika

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