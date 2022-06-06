Dün gece Kurtalan Devlet Hastanesi Acil Servisine gelen M.T, kendisini muayene ederek kan tahlili yaptırmasını ve röntgen çektirmesini isteyen Dr. Vedat Oran'ı, tüm vücut röntgeni çektirmesini istemediği iddiasıyla darbetti.

Kaynak: AA

Fahrettin Koca, Siirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Koca sosyal medyadan açıkladı! Doktora şiddet uygulayan adamın yüzde 67 engelli olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı! - Son Dakika

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