Bakan Koca, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'na teşekkür etti - Son Dakika

Bakan Koca, SP Genel Başkanı Karamollaoğlu'na teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum" dedi. Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'na, aşı programımıza verdikleri destek ve nezaketleri için teşekkür ediyorum. Gösterdikleri sorumluluk son derece değerlidir. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" ifadelerine yer verdi. (İHA)

Son Dakika

Vaka ve ölüm sayıları kontrolden çıkan İngiltere, ülkeye giriş-çıkışları kapatıyor

'2021 Yılı Yatırım Programı' Resmi Gazete'de yayımlandı! En çok ödeneği ulaştırma-haberleşme ve eğitim sektörü aldı

Türkiye'nin Kovid-19 aşı programındaki başarısı dünya gündeminde

TRT spikerinden sosyal medyaya bomba gibi düşen Mesut Özil sorusu

Arınç'tan saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ'la ilgili açıklama: Bu kişileri azmettirenler asli failler gibi yargılanmalı

Belçika'da bir kişi koronavirüs aşısı olduktan 5 gün sonra öldü

Hesabındaki paralar buhar olunca Ebru Polat, çılgına döndü! Gerçek sonradan ortaya çıktı

8 bin korona aşısının yapıldığı hastanenin başhekimi konuştu: En fazla omuz ağrısı ve tansiyon düşüklüğü ile karşılaşıyoruz