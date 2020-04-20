Bakan Koca: "Sterilizasyon bizim için son derece önemli 3 ayrı blokta yaklaşık 5 bin metrekare alanda kuruldu. Tüm süreç modern cihazlarla donatıldı"

-"Pandemi döneminde hastalarımıza immun plazma verilmesinin önemli olduğunu ve buradaki hastalarımıza bu plazmanın kullanılması için yeterli altyapımızın olduğunu belirtmek isterim"

-"Şu an pandemi amaçlı kullanabileceğimiz için gerekli altyapıyı tamamladık"

-"Dünyada bu zenginliğe sahip bir başka bir ülkede yok. Şu anda 155 yoğun bakım odasını açmış oluyoruz. Başakşehir Şehir Hastanemizin bütün yatakları, yoğun bakım altyapısına sahip olup gerektiğinde hepsi yoğun bakım olarak kullanılabilir"

-"Her yoğun bakım odamızın negatif basınçlı oluğunun altını çizmek istiyorum. ve 450 yoğun bakım odamız bulunuyor. Şu an açılışını yaptığımız 150 yoğun bakım odası kurulmuş durumda"



İSTANBUL - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Şehir Hastanesi'nin ilk etabının açılış töreninde konuştu