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Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya...
7 saat önce
Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya başladık.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya başladık. İstanbul ve Erzurum'da açtık. Samsun ve İzmir'de de devreye girecek
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