Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Koca: 'Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya... - Son Dakika

Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya...

7 saat önce

Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya başladık.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya başladık. İstanbul ve Erzurum'da açtık. Samsun ve İzmir'de de devreye girecek

İstanbul, Erzurum, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:57 Kaynak: İHA
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