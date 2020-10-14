Bakan Koca: "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Salgında başarı kazandıkça hayatın her alanında eski düzene kavuşacağımız aşamaya yaklaşıyoruz, bu işin üstesinden alnımızın akıyla geleceğiz."

Bakan Koca: "Aşı yaygın olarak yapılabileceği güne kadar kendini virüsten koruyabilenlere çare olacaktır, kendisini koruyamayanlar için çare değildir"

Sağlık Bakanı Koca: "Şu an aşılardan ikisi insan deneyleri aşamasına yakındır."