Bakan Koca: "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil" - Son Dakika

Bakan Koca: "Şu an sokağa çıkma yasağı gündemimizde değil"

"Atama ile ilgili önümüzdeki dönemde devreye girecek hastanelerimiz olacak. Hastanelerin devreye girmesi ile alım söz konusu olacak"

"Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var. 1. Sınıflarla ilgili olarak iki gün okula gitme 5 gün gitmeme gibi durum söz konusu olabilir"