Bakan Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı' - Son Dakika

Bakan Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı."

Bakan Koca: Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:53 Kaynak: AA
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