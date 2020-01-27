Son Dakika › Güncel › Bakan Koca: 'Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı' - Son Dakika
Bakan Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:53 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)
Sağlık Bakanı Koca: "Şu ana kadar kesin koronavirüs tanısı alan hiçbir hastamız olmadı."
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlık müjdesini verdiği Suriyeli Mahmud, duygularını anlattı Aksaray'da koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alınan Çinli turistler temiz çıktı AFAD ekipleri zamanla yarıştı! 12 yaşındaki Mustafa Emir'in kurtarılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk milleti birlik olduğunda neleri başarabileceğini bir kez daha göstermiştir