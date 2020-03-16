Bakan Koca: "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir' - Son Dakika

Bakan Koca: "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dediBakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.

Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dedi

Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.

(Mehmet Kalay/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
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