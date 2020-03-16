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Bakan Koca: "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dediBakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 08:55 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir" dedi
Bakan koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
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