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Bakan Koca: "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru...
6 saat önce
Bakan Koca: "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:06 Kaynak: AA
Bakan Koca: "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum."
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