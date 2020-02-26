Bakan Koca: "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru... - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca: '(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru... - Son Dakika

Bakan Koca: "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru...

6 saat önce

Bakan Koca: "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum.

Bakan Koca:

Bakan Koca: "(Şu yenirse bu virüsü kolay atlatırsınız veya bulaşmaz) gibi bir yaklaşımın doğru olmadığını söylemek istiyorum."

Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:06 Kaynak: AA
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