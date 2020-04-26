Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Covid-19 hastası Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Covid-19 hastası Türkiye'ye getiriliyor - Son Dakika

Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Covid-19 hastası Türkiye'ye getiriliyor

6 saat önce

Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Covid-19 hastası Türkiye'ye getiriliyor -Samira Gülüşken'in sosyal medyadaki çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılık verdi İsveç'te yaşayan ve Covid-19 teşhisi konulan kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken Sağlık Bakanı Fahrettin...

Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Covid-19 hastası Türkiye'ye getiriliyor

-Samira Gülüşken'in sosyal medyadaki çağrısına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca karşılık verdi

ANKARA - İsveç'te yaşayan ve Covid-19 teşhisi konulan kronik kalp hastası Emrullah Gülüşken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Türkiye'ye getirilecek.

İsveçte yaşayan Samira Gülüşken, geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan kronik kalp hastası olan babası Emrullah Gülüşken'e Covid-19 teşhisi konduğunu duyurarak Türkiye'den yardım istemişti. Gülüşken söz konusu paylaşımda, "Ailemle birlikte İsveç'te yaşıyoruz. Babamın 11 gün önce ateşi yükselip nefes darlığı yaşamaya başladı, endişe edip hastaneyi aradık ama maalesef gelmediler ve bizleri geçiştirdiler. Her gün defalarca aradık ama bize dönüş sağlamadılar. İki tane küçük erkek kardeşim ve bir ablam var, iki kız tek başımıza her yerle iletişim kurmaya çalıştık, 2 gün önce zorla da olsa ambulansı getirtebildik ve ateşler içinde yanan babamın testinin pozitif çıktığını söyleyip tekrardan eve getirdiler. Bir gece dahi tutmadılar orada. Benim ve kardeşlerimin hayatını da tehlikeye attılar. Ülkemizden bize sahip çıkması adına yardım talep ediyoruz ne yaparız nereye başvururuz bilmiyoruz lütfen sesimizi duyurmamıza yardımcı olun, babamın durumu çok kötü bir an önce müdahale edilmeli, lütfen" ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşımlar üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Korona hastası 47 yaşındaki Emrullah Gülüşken ve 3 çocuğu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı üzerine ambulans uçakla Antalya'ya getirilecek.

Bakan Koca talimat verdi, İsveç'te yaşayan Covid-19 hastası Türkiye'ye getiriliyor

Koronavirüs, Türkiye, İsveç, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.04.2020 08:26 Kaynak: İHA

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