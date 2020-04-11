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Bakan Koca: "Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor.
6 saat önce
Bakan Koca: "Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor.
Bakan Koca: "Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte."
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:00 Kaynak: AA
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