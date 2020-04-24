Son Dakika › Politika › Bakan Koca: 'Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan... - Son Dakika
Bakan Koca: "Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan...
6 saat önce
Bakan Koca: "Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.
Bakan Koca: "Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. Bu noktadan geri dönüş olmamalı. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin."
Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 07:14 Kaynak: AA
Son Dakika Galatasaray, Mert Hakan ve Emre Kılınç'tan sonra Erdoğan Yeşilyurt'u da kadrosuna katmak istiyor Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsün ilacı için paylaştığı raporu "hatalı" diye kaldırdı İYİ Parti Lideri Akşener'e açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz? Neymar'ın annesi, kendisinden 31 yaş küçük sevgilisi Tiago Ramos'tan ayrıldı Meral Akşener: Ben, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Emine Erdoğan; Cumhuriyet projesiyiz Antalyalı çiftçiler üretime hız kesmeden devam ediyor Koronavirüs salgını nedeniyle yerli otomobilde erteleme olmayacak Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Diyanet İşleri Başkanı Erbaş cuma hutbesinde tüm insanlığa çağrıda bulundu MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Ramazan'ın ilk gününde fırınlarda sosyal mesafeli pide kuyruğu Bir ABD savaş gemisinde daha Kovid-19 vakaları tespit edildi