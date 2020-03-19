Bakan Koca taramadan geçen kişi sayısını açıkladı - Son Dakika

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Bakan Koca taramadan geçen kişi sayısını açıkladı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Laboratuvar sayımız kısa zaman içinde 25 ilde 36'ya çıkacak, bugün itibarıyla 18 merkez çalışıyor. Taramadan geçen kişi sayısı 372 bin oldu. Aile hekimleri üzerinden 132 bin tarama yapıldı".
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:30 Kaynak: İHA
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