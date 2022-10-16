Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Bartın Amasra 'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin son durumuna ilişkin, " Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Başakşehir, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8) - Son Dakika

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