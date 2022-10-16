Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8) - Son Dakika
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Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8)

16.10.2022 20:20
Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8)

Bartın gündem haberi: BAKAN KOCA, YARALI İŞÇİLERİN SON DURUMUNU PAYLAŞTISağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin son durumuna ilişkin, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta.

BAKAN KOCA, YARALI İŞÇİLERİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin son durumuna ilişkin,  "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" açıklamasında bulundu.

ANKARA,


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Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış! Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış! Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Fahrettin Koca, Başakşehir, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8) - Son Dakika
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