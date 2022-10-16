BAKAN KOCA, YARALI İŞÇİLERİN SON DURUMUNU PAYLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bartın Amasra'da meydana gelen maden ocağındaki patlamada yaralanan işçilerin son durumuna ilişkin, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde bugün ziyaret ettiğimiz 6 yaralıdan 5'inin durumu ağır, 1'inin durumu orta. Bartın'da tedavi gören 5 yaralıdan 4'ü taburcu oldu, yatan hastamızın durumu ise iyi. Kaza sebebiyle tedavisi devam eden 7 hastamız var" açıklamasında bulundu.
ANKARA,
Son Dakika › Güncel › Bartın haberi! Bartın'daki maden faciası; Bakan Koca'dan yaralı işçilerle ilgili açıklama (8) - Son Dakika