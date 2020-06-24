Bakan Koca: "Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz" - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz."

Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz."

Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz."