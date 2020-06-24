Bakan Koca: "Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın basın toplantısındaki konuşması ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz."
Sağlık Bakanı Koca: "Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz."
Bakan Koca: "(Kovid-19'la mücadele) Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz."
Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 07:56 Kaynak: AA
Son Dakika › Sağlık › Bakan Koca: 'Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz' - Son Dakika
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