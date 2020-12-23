Bakan Koca: Tedbirlere ısrarla uyalım - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Trabzon, Samsun ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanları ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "Tedbirlere ısrarla uyalım" çağrısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İzmir, Trabzon, Samsun, Hatay valilerimiz, il sağlık müdürlerimiz ve halk sağlığı başkanlarımızla illerimizin güncel durumunu ele aldık. Bu illerimizde günlük yeni vaka sayılarında düşüş başladı. Ancak hastane ve yoğun bakım servislerimizin yükü hala yüksek seyrediyor. İzmir'de günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 30 azaldı. Yatak doluluk oranı yüzde 57, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 77. Trabzon'da vaka sayıları yüzde 25 düştü, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 72. İzmir ve Trabzon'da tedbirleri sürdürmeliyiz. Samsun'da vaka sayısında yüzde 35 düşüş oldu. Yatak doluluğu yüzde 62, yoğun bakım doluluğu yüzde 80. Hatay'da vaka sayısında yüzde 40 düşüş gerçekleşti. Yatak doluluğu yüzde 85, yoğun bakım doluluğu yüzde 77. Samsun ve Hatay'da ağır hasta yükü yüksek. Tedbirlere ısrarla uyalım" ifadelerini kaydetti.