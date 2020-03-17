Bakan Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz' - Son Dakika

Bakan Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz"

6 saat önce

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz. Virüsle temas ihtimallerini sıfırlamak zorundayız." dedi.

Bakan Koca: Tedbirlere uyarsak hastalığın yayılımını kontrol altına alabiliriz

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 06:09 Kaynak: AA
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