Bakan Koca: Tedbirlere uyum gösterilmezse, yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgıyla mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlerle ilgili "Bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, gazetecilerin dünkü kısıtlamaların ardından tedbirlerin daha da sıkılaşacağı yönündeki iddiaları sorması üzerine, bundan sonraki dönemde alınacak tedbirlerin pandeminin seyriyle ilgili olacağını söyledi. Bakan Koca, "Şu dönemde 83 milyon vatandaşımızın, alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte mücadeleyle ancak bunu düşürebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz. Tedbirlere uymak şartıyla ben yeni tedbirlerin devreye girebileceğini düşünmüyorum. Ama bu tedbirlere uyum gösterilmez, aynı hassasiyet gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olabilir" dedi.