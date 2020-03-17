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Bakan Koca: "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım"
6 saat önce
Bakan Koca: "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Tedbirleri sıkı tutalım.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:19 Kaynak: İHA
Bakan Koca: "Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım"
ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Tedbirleri sıkı tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Tespit edilen her vaka toplum için risk olmaktan çıkmıştır. Her yeni tanı üzücü fakat sizin için bir güvencedir. Salgınlarda olaylar panikle kontrolden çıkar. Tedbir ve panik, birbirinin zıttıdır. Tedbirleri SIKI tutalım. Virüsle temas ihtimalini sıfırlayalım" ifadelerine yer verdi.
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