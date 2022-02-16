Bakan Koca: Tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "? Ümraniye Devlet Hastanesinde tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi" dedi.

Bakan Koca, geçen günlerde Ümraniye Devlet Hastanesinde sağlık çalışanına saldıran şüphelinin tutukladığını açıkladı. Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ümraniye Devlet Hastanesinde görevli tekniker arkadaşımıza şiddet uygulayan şüpheli, Covid karantina süresinin dolmasının ardından gözaltına alınıp, sevk edildiği hakimlikçe kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçu üzerine düşünmek için çok zamanı olacak!" ifadelerini kullandı.