Bakan Koca telekonferans görüşmesi yaptı - Son Dakika

Bakan Koca telekonferans görüşmesi yaptı
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İl Sağlık Müdürleri ile Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İl Sağlık Müdürleri, Bakan Yardımcıları ve Genel Müdürlerin de katıldığı bir telekonferans görüşmesi yaptığını bildirdi.
Bakan Koca paylaşımında, "Mevcut ve ortaya çıkabilecek ihtiyaçları ele aldık. Bilim Kurulumuzun, Üniversite Rektörlerimizin tedavideki tecrübe ve tavsiyelerini paylaştık" ifadelerini kullandı.
(Mehmet Kalay/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 09:15 Kaynak: İHA
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