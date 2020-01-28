Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu... - Son Dakika

Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu...

6 saat önce

Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim"

Bakan Koca:

Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim"

Termal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:12 Kaynak: AA
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