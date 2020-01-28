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Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz bir yolcu olmadığını çok net bir...
20 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 10:22 Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
ELAZIĞ - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (4)
Bakan Koca: "Termal kamera ile şüpheli olarak tespit ettiğimiz, yani ateşinin olduğu bir yolcu olmadığını çok net bir ifade ile söyleyebilirim"
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