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Bakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi.
6 saat önce
Bakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi.
Bakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:36 Kaynak: AA
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