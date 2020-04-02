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Bakan Koca: "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi"
21 dakika önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Test sayımız düne göre 4 binin üstünde artış gösterdi. Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız ise azaldı. İyileşen 82 yeni hastamız var. Son 24 saat içinde kaybettiğimiz hastaların yüzde 82'sinin 60 yaşını aşmış kişiler olması yine dikkat çekici" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:56 Kaynak: İHA
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