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Bakan Koca: "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı.
6 saat önce
Bakan Koca: "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı.
Bakan Koca: "Test sayımız düne oranla yüzde 25,2 arttı. Test merkezi sayımız 75'e ulaştı. Pozitif vakaların tespitinde daha hızlı ve avantajlıyız."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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