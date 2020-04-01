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Bakan Koca: "Test sayısı daha çok artacağı için, vaka sayısı da artıyor olacak"
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:35 Kaynak: AA
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