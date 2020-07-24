Bakan Koca: Test yapılan 1000 kişiden 2,5'i pozitif çıktı - Son Dakika

Bakan Koca: Test yapılan 1000 kişiden 2,5'i pozitif çıktı

SAĞLIK Bakanı Fehrettin Koca, "Türkiye genelinde bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Covid-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150 bin kişiyle yapılan Covid-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1000 kişiden 2,5'inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.

Haber: ANKARA, -