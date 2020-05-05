Son Dakika › Güncel › Bakan Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le liglerin devamını konuştu - Son Dakika
Bakan Koca, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le liglerin devamını konuştu
6 saat önce
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: "TFF Başkanı Nihat Özdemir'le bugün bir görüşme yaptık. Liglerin devamının federasyonun kendi iradesiyle alacağı bir karar olduğunu belirttik. Salgında futbol coşkusunu erteleyen ve hayatta artık oyunun bazı kurallarının değiştiğini gören futbolseverlere sevgilerimi sunuyorum"
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 05.05.2020 07:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Survivor 2020'de bu hafta adaya veda eden isim Aşkım Burçe Tunay oldu Fenomen Murat Övüç'ten Nur Yerlitaş itirafı: Beni o meşhur etti, cebime demet demet para koyardı Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Bahar Şahin, yeni yaşını cesur mini elbiseli pozuyla kutladı Hollywood yıldızları, koronavirüsün ardından film çekmek için Türkiye'ye gelecek Oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile Tarkan'ın yıllar önce çekilen fotoğrafı Instagram'da beğeni topladı Hollywood'un yıldız ismi Jessica Alba, Yasemin Özilhan'ı takip etmeye başladı Sanatçı Haluk Levent'in çağrısıyla gecekonduda yaşayan Ülker teyze, yeni evine kavuştu Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi Survivor tarihinde bir ilk! Oyunu kazanan yarışmacılar, Instagram'da canlı yayın yapacak Şarkıcı Nilay Dorsa, akıma uyarak evinin terasında güneşlendi Nesrin Cevadzade, kuaförlerin açılması kararı sonrasında mutluluk pozu verdi Şarkıcı Erhan Güleryüz, müzisyenlere Grup Yorum için çağrı yaptı: Gelin konserde beraber şarkı söyleyelim Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı