Bakan Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: '(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli' - Son Dakika

Bakan Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli"

6 saat önce

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını cevapladı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları TBMM - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Toplantısının ardından parlamento muhabirlerinin sorularını cevapladı.

Sağlık Bakanı Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli. Piyasa doymadan bu ihracatın önü açılmayacak."

Sağlık Bakanı Koca, kamu personelinin bu dönemde zorunlu olmadıkça yurt dışına çıkmamasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir genelgesinin bugün yayınlanabileceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Koca, okulların tatil edilip edilmemesiyle ilgili Milli Eğitim Bakanlığıyla önümüzdeki günlerde görüşüleceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca: "(Tıbbi kongreler) Uluslararası yasak ama ulusal olan, uluslararası katılımı olmayan kongrelerle ilgili 'Sayıca kaç kişiye kadar sınırlamalıyız?' konusunu Bilim Kuruluyla tartışacağız. Bunu önümüzdeki 1-2 gün içinde açıklamış oluruz."

Bakan Koca: (Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapıyor Yunanistan, tampon bölgeye ağır otomatik silahlı askerler konuşlandırdı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor

Son Dakika Haberleri
00:50 New Rochell semti Korona virüsü salgınında ABD'nin en yoğun virüs tespit edilen bölgesi oldu
00:48 Maltepe'de Kur'an kursu binasında çıkan yangın söndürüldü
00:43 KUR'AN KURSUNDA YANGIN DUMANDAN ETKİLENEN 8 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI
00:22 Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
00:18 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili açıklama yapıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 01:01:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Koca: "(Tıbbi maske) Vatandaşımızın ihtiyacı her şeyden daha önemli" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]