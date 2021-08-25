Bakan Koca, Tokat ve Kocaeli'nin aşılamada mavi kategorideki iller arasına geçtiğini açıkladı - Son Dakika

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tokat ve Kocaeli'nin aşılanmada "mavi" kategorideki iller arasına geçtiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , Tokat ve Kocaeli 'de aşılanmanın yüzde 75'i geçtiğini ve mavi kategorideki iller arasında yer aldığını bildirdi.

Fahrettin Koca sosyal medyada aşı olmadığı iddialarına çok sinirlendi: Bu insana yakışır mı?