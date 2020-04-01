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Bakan Koca: "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok....
6 saat önce
Bakan Koca: "Toplam 39 ilimizde can kaybımız var. 42 ilimizde hayatını kaybeden vatandaşımız yok. Burada ağırlıklı İstanbul devamında İzmir, Kocaeli, Ankara, Konya, Zonguldak, Trabzon, Adana ve Sakarya şeklinde gidiyor.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:10 Kaynak: İHA
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