Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var - Son Dakika

Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var

30 dakika önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı.

Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.


fahrettin koca, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:27 Kaynak: DHA

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