Bakan Koca:  Toplam 9 can kaybımız var - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 3 bin 656 testten 311'inin pozitif çıktığını belirterek, "Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte 3656 şüpheliye test yapıldı. 311'i pozitif çıktı. Hasta sayımız 670'e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 hastamızı kaybettik. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. mücadelemizde bir an bile esneklik göstermeyelim" ifadelerini kullandı.

Haber: ANKARA,