Bakan Koca: Toplam can kaybımız 92, vaka sayımız 5 bin 698 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Toplam can kaybımız 92, vaka sayımız 5 bin 698 oldu - Son Dakika

Bakan Koca: Toplam can kaybımız 92, vaka sayımız 5 bin 698 oldu

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 7 bin 533 test yapıldı.

Bakan Koca: Toplam can kaybımız 92, vaka sayımız 5 bin 698 oldu, System.String[]
SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka 5 bin 698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamada bulundu. Bakan Koca, koronavirüs nedeniyle kayıp sayısının binlerle ifade edildiği hasta sayısının 90 bine yaklaştığı ülkeler olduğunu, Türkiye'nin asla onlarla aynı durumda olmadığını söyledi. Bakan Koca, Türkiye'nin insanını korumak için elinden gelen her şeyi yaptığını, küresel soruna karşı ulusal mücadele verme yolunu seçtiğini, yurttaşını dışarıdan gelecek tehdide karşı koruyacak sıkı tedbirler aldığını vurgulayarak, "Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şimdi sadece bir avantaj. Bu hastalık bütün dünyada hayatı değiştirecek bir yayılma kabiliyetine sahip. Bu tehlikeden uzak durmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek. Bu bir bulaşıcı hastalık. En çok sosyal ortamda bulaşıyor. Temas kesildiğini virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit, fakat görünen o ki tedbirlerin uygulamasını kolaylaştıracak şartlar son derece önemli. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız" dedi.

'CUMHURBAŞKANIMIZA YENİ KARARLARI ARZ ETTİM'

Bugün Bilim Kurulu ile belki de en önemli toplantıyı yaptıklarını kaydeden Bakan Koca, şunları söyledi:

"Hastalığın yayılmasına karşı daha ileri tedbirlere ihtiyacımız olduğunu gördük. Dünyada başarı göstermiş yöntemleri değerlendirdik. Bilim Kurulumuzla ortaya koyduğumuz yaklaşım, şu olmuştur. En önemli tedbir olan izalasyonu hastalığın yayılmasına karşı prensip haline getirelim. Yani hastalığı bulunduğu sınırlar içinde tecrit edelim. Bu yaklaşımın anlamı şu. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir. Sosyal hayat buna göre düzenlenmelidir. İnsanlar birbirleriyle mümkün olduğu kadar az karşılaşmalıdır. Bunun içinde çalışma saatleri, çalışma günleri, tatiller düzene konmalıdır. En önemli konu sokakta geçirilecek zaman kısıt getirilmesi konusudur. Bu yöndeki öneri en önemli başlıklardan biri olmuştur. Bilim Kurulumuzun önerisindeki amaç; virüsün yayılımını engellemek, virüsü olduğu yerde kontrol altına almaktır. Bilim Kurulu'nun 83 milyon içerdiği tedbir belli bir süreliğine, belli sınırlar konmuş bir hayattır. Geçici bir hayat tarzıdır. Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belki de şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim."

'CAN KAYBI 92'

Bakan Koca, ne kadar dikkat edilirse o kadar kısa sürede bu sürecin üstesinden gelineceğini belirterek, "Hastalığın verilerini her gün kurumsal sitemizde açıklayacağımı söylemiştim. Bugün itibari ile internet ortamında açıklanmaya başlanacak. 27 Mart olarak bugün 7 bin 533 test yapıldı. 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettik. Toplam vaka 5 bin 698 oldu. Bugün 17 hastamızı kaybettik. Toplam can kaybımız 92'yi buldu. Toplam yoğun bakım hasta sayısı 344, toplam entübe hasta sayısı ise 241. Taburcu olan hasta sayısı ise 42."

'33 YAŞINDA HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANINA SALGINI YAYAN KİŞİ ŞU AN HAYATTA'

Bakan Koca, açıklamasının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 33 yaşında hayatını kaybeden sağlık çalışanı olduğunun anımsatılması üzerine, şöyle dedi:

"33 yaşında kaybettiğimiz vatandaşımızla ilgili, hatırlarsanız ilk gördüğümüz vakalardan. Bir aileden bahsetmiştik. Bu virüsün nasıl bulaştığına önemli bir örnek. Yurt dışı teması olan genç. Ailede yakın çevresinde benzer yoğun bakım şartlarında tedavisi olan 3 hastamız daha oldu. Sağlık çalışanımız, 5-6 yaşlarından beri tedavisi devam eden önemli kronik hastalıkları olan birisi. O temasla virüsü kapıyor. Ondan önce de ateşin olduğunu biliyoruz. Büyük ihtimal mevsimsel gribi vardı ve virüse yakalanmasıyla ağır seyrediyor. 59 yaşında birine daha temas ediyor ve o kişiyi de hayatını kaybetti. Bu salgınları yayan kişi şu an hayatta. Temasın ne kadar önlemenin gerektiğini o yüzden bu kadar detayla anlattım. O yüzden herkes virüsü taşıyormuş gibi hareket etmeli. Mümkün mertebe kendimizi evde izole ederek geçirmek istiyoruz. Hafif geçiriyor olabilirsiniz. Kronik hastalığı olan gençler içinde hastalığın kötü geçtiğini görebiliyoruz. Hatta başkalarına yayarak onların ölmesine neden olduğunu görüyoruz."

'3 MİLYON 615 BİN N95 MASKE DAĞITILDI'

Bakan Koca, koronavirüs teşhisi konulan sağlık personeli sayısının sorulması üzerine "Sağlık personellerimizin bu dönemde COVID-19 tanısı aldığı oldu. Sayılarını da şu anda söylemek doğru değil. Ama her türlü ihtiyaçlarını karşıladığımızı belirtmek istiyorum. 3 milyon 615 bin tane N95 maske bütün kurumlara dağıtıldı. Bu oranın ne kadar büyük olduğunu dikkatlerinize sunuyorum. Bu dönemde sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını karşılamada hiçbir şeyden taviz vermeyeceğiz." diye konuştu.

'SÜREÇTE ONLARDA DEĞERLENDİRİLMİŞ OLUR'

Bakan Koca, yardımcı sağlık personeli statüsünde olan çalışanlara ek ödeme yapılıp yapılmayacağına ilişkin "Sağlık Çalışanlarımızın bu dönemde tavadan devam edilmesi şeklinde bir yaklaşım oldu ve yürürlüğe girdi. Bunun dışındaki tedbirlerle iligli şu an bir şey söylemem doğru değil. Süreçte onlarda değerlendirilmiş olur" dedi.

'ÇİN'DEN GETİRİLEN ANTİJEN TANI KİTLERİNİ KULLANMADIK, DENEME AMAÇLIYDI'

Bakan Koca, Çin'den getirilen tanı kitlerinin yanlış sonuç verdiğine dair iddiaların anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Biz Çin'den getirilen ilk örnek kit antijen kitiydi. Deneme amaçlı getirilen, hasta için kullanmadığımız ama sonucu olarak değerlendirilen kitlerdi. Biz memnun kalmadık ve getirmedik. Bunlar antijen kitlerdi. Bizim şu an 350 bin olarak getirdiğimiz ve kullandığımız kit antikor kitidir. O bahsedilen kiti deneme amaçlı getirdiğimizi ve kullanmadığımızı belirtmek istiyorum. Çinli heyetle görüşüldü. Bu konuda genel alınması gereken tedbirler ve tedavi ile ilgili yaklaşımlar paylaşıldı. Önümüzdeki günlerde de devam ediyor olacak. Türkiye'de bu enfeksiyonun bir seyri var. Bilim Kurulu da dünyadaki örnekleri de görerek önerilerini yapmış oluyor."

Bakan Koca, spor camialarındaki koronavirüs vakalarına ilişkin, "Eğer bu dönemde biz temas ve izolasyonu olması gereken şekilde sağlayamazsak birçok camia, birçok vatandaşımızın bu enfeksiyonu taşıması mümkün hale gelmiş olur. Bir kişide görülmesi, birçok kişiye bulaştırdığının göstergesidir" diye konuştu.


- Ankara
Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 09:57 Kaynak: DHA

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