Bakan Koca:  Toplam kaybımız maalesef 4 oldu - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Bakan Koca:  Toplam kaybımız maalesef 4 oldu - Son Dakika

Bakan Koca:  Toplam kaybımız maalesef 4 oldu

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirterek, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı.

Bakan Koca:  Toplam kaybımız maalesef 4 oldu, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'inin pozitif çıktığını belirterek, "191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Son 24 saatte yapılan 1981 testten 168'i pozitif çıktı. 191 olan hasta sayımız 359'a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Covid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerini kullandı.


Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:05 Kaynak: DHA

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