Bakan Koca: Toplam vaka sayısı 18'dir (2) - Son Dakika

Bakan Koca: Toplam vaka sayısı 18'dir (2)
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KOCA: TOPLAM VAKA SAYISI 18'DİRSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısına ilişkin, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:38 Kaynak: DHA
KOCA: TOPLAM VAKA SAYISI 18'DİR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısına ilişkin, "Az önce açıklanan ve yeni olan vaka sayısı, toplam 12'dir. Bunlardan 2'si ilk vakamızın temas çevresindendir. Şu ana kadar toplam vaka sayımızsa 18'dir. Vaka sayısı bilgisi açık, tam olarak bu şekildedir" dedi.
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