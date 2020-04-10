Bakan Koca: Toplam vefat sayısı 1006 oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Koca: Toplam vefat sayısı 1006 oldu - Son Dakika

Bakan Koca: Toplam vefat sayısı 1006 oldu

6 saat önce

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu.

Bakan Koca: Toplam vefat sayısı 1006 oldu, System.String[]

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Günlük test sayısı 30 bin 864. Bugünkü vaka sayısı 4 bin 747. Toplam vaka sayısı 47 bin 29. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı 1006 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 423 oldu" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde video konferansla gerçekleştirilen  Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, Türkiye'de görev yapan 1 milyon 61 bin 65 sağlık personeli sayesinde bugüne kadar 2 bin 423 hastanın taburcu edildiğini kaydetti. Sağlık çalışanlarının uyarılarının dikkate alınması gerektiğini belirten  Koca, "Eğer bu mücadelede duruma daha ciddiyetle yaklaşmak yerine bir gevşeklik gösterirsek, başarı çok zaman alır. Sayıların nerelere varabileceği tüm dünya üzerinde gözler önündeyken bunu tarihi bir sorumluluk olarak görmek gerekir. Hepimiz bu mücadelenin kurallarına ne kadar adapte olursak o kadar hızlı sonuç alırız. Hastalığı kontrol altına aldığımız anda ise özlediğimiz hayatın güneşi doğmaya başlayacak. Salgını kontrol altına almak ve yenmek için hayatını ortaya koyan savaşçının, doktorun, teknisyenin sözleri ve talepleridir. Onların uyarılarını dikkate alın. Onların sizin için en büyük dileği hastalarından biri olmamanız. Evinizde olmanız. Nisan ayındayız güneşin cazibesi sizi dışarıya davet edecek. Biz çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Büyük bahara daha var evde kalalım" şeklinde konuştu.

'KORONA GÜNLERİNİN MECLİSİNİ UNUTMAYACAĞIZ'

Meclis gündeminde yer alan sağlıkta şiddet yasa teklifine değinen Bakan Koca, sağlık çalışanlarının önemli bir kısmının salgınla mücadele ettiği dönemde sağlıkçılara yönelik şiddetin toplumun kabul edemeyeceği bir şey olduğunu vurguladı. Yasa tasarınına büyük önem verdiklerini kaydeden Koca, "Yeni bir şiddet olayı toplum vicdanında bağışlanmayacak bir durumdur. Yasa tasarısı bizler için de büyük önem taşımaktadır. Saygıdeğer milletvekillerimiz sizlerden isteğimiz sağlık çalışanlarına şiddette yasa tasarısının her milletvekilin oyuyla yasalaşmalıdır. Bu yasa tasarısı oy birliğiyle yasalaşırsa 'Korona günlerinin Meclisini asla unutmayacağız' diyeceğiz. O bizim güvenliğiniz için kanun yapan Meclis'tir. Millet ve devlet el birliğiyle her birlikte koronayı yeneceğiz" dedi.

'BUGÜNKÜ VEFAT SAYISI 98'

Koca, bugünkü koronavirüs verilerine ilişkin, "Toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Günlük test sayısı 30 bin 864. Bugünkü vaka sayısı 4 bin 747. Toplam vaka sayısı 47 bin 29. Bugünkü vefat sayısı 98. Toplam vefat sayısı 1006 oldu. Bugünkü iyileşen hasta sayısı 281, toplam iyileşen hasta sayısı 2 bin 423 oldu" bilgilerini paylaştı.

'VAKA SAYISI YÜKSEK OLAN İLLER'

Bakan Koca vakaların yüksek olduğu illere ait tablolar göstererek "Özellikle bazı yerlerde ciddi seyrin olduğunu görüyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Bursa'da vakaların yüksek olduğunu görüyoruz" dedi.

ECZANELERDE ÜCRTESİZ MASKE DAĞITIMI

Eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlanacağını anımsatan Koca, "Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Maske dağıtımı PTT üzerinden devam ediyor, eczaneler üzerinden de olacak. Biz zorunlu olmadıkça evden çıkılmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten iş yerinde ve markette çalışanlara ayrıca veriliyor. Mümkün mertebe maskeli de dışarı çıkılmaması gerektiğini zorunlu çıkılacaksa maskesiz olmaması gerektiğini söylüyoruz" diye konuştu.

'ÖNÜMÜZDEKİ 1- 2 HAFTA ÇOK ÖNEMLİ'

"Taramayı ve test sayısını artırdığımız bu dönemde vaka sayısının artması normal" diyen Koca, şu açıklamada bulundu:

"Bu dönemde ısrarla söylediğim biz evdeki izolasyonu son derece önemsiyor olmalıyız.  İzolasyonu teması ve sosyal mesafeyi mutlak koruyor olmalıyız. Önümüzdeki 1- 2 haftanın da çok önemli olduğunu söylemek istiyorum ve biz bu süreci şeffaf bir şekilde götürüyoruz. Özellikle birilerini memnun etmek için doğru olmayan rakamları vermek durumunda değiliz. Biz bu dönemde hastane yoğun bakıma yatış ve en tüme edilen hasta sayının stabil döneme girdiğini rahatça söyleyebiliriz. Ama bu bizi rahatlatmamalı."

YURT DIŞINA YAPILAN YARDIMLAR

Yurt dışına gönderilen tıbi malzeme yardımlarına ilişkin konuşan Koca, " İngiltere'ye bugün malzeme gönderildi. Koruyucu malzeme ağırlıklı. N95, cerrahi maske ve koruyucu tulum gönderilmiş oldu. 45'ten fazla ülkeye de gönderdiğimizi biliyorsunuz. Çin bilim İnsanlarının bize ifade ettiği Türkiye olarak sağlık sistemimizin Çin'den daha güçlü olduğunu ve bu süreçte yaklaşımın doğru olduğunu ifade etmiş oldular. Gerçekten Türkiye'ye sağlık çalışanlarımıza güvenelim. Bununla gurur duymalıyız. Çin'de uygulanıp Türkiye'de uygulanmayan herhangi bir durumun olmadığını hatta biz de daha farklı yöntemlerinde uygulandığını ifade edebilirim. Gazze'ye de Filistinli kardeşlerimize de yardımlarımız olacak. Üzerimize düşen görevi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İsrail'e malzeme satışıyla ilgili ilgili bir talep var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Ağırlıklı koruyucu malzemeler merkezli. Önümüzdeki bir kaç günde şekillenmiş olur ve bu konuda yardım etmek istiyoruz" dedi.

'İSTANBUL'DA ARTIŞ GÖRMEMEMİZ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ'

Bakan Koca, yoğun bakım sürecinin diğer ülkelere göre düşmeye başladığını kaydederek, "Entübe hastalarının sayısı giderek azalmaya başladığı, artış hızının azalmaya başladığı doğru bir bilgi. İstanbul gibi bir yerde iki kat, üç kat artışlar beklersiniz. Fakat böyle artışlar görmememiz bizim için önemli" ifadelerini kullandı.


Fahrettin Koca, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 10:30 Kaynak: DHA

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