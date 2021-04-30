Bakan Koca, toplantı için geldiği Antalya'da hasta çocukları unutmadı - Son Dakika

Bakan Koca, toplantı için geldiği Antalya'da hasta çocukları unutmadı
30.04.2021 17:23
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısı için geldiği Antalya'da hastane ziyareti gerçekleştirerek çocuklar başta olmak üzere tedavi gören hastalar hakkında bilgi aldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, il değerlendirme toplantısı için geldiği Antalya'da hastane ziyareti gerçekleştirerek çocuklar başta olmak üzere tedavi gören hastalar hakkında bilgi aldı.
İl değerlendirme toplantısı için Antalya'ya gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından Kepez Devlet Hastanesi Çocuk Servisini ziyaret ederek tedavi gören çocuklar hakkında aldı. Bakan Koca, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hastalar ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANTALYA
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