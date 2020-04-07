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Bakan Koca, "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturuldu.
6 saat önce
Bakan Koca, "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturuldu.
Bakan Koca, "Toplum Bilimleri Kurulu adında yeni bir kurul oluşturuldu. Süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 07:42 Kaynak: İHA
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